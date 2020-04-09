بعد تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية.. من هو الكاظمي؟

2020/04/09 | 18:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر اليوم رئيس الوزراء العراقي المُكلّف بتشكيل #الحكومة_العراقية، ومحافظ #النجف الأسبق #عدنان_الزرفي من تشكيل حكومته، لأجل «الحفاظ على وحدة #العراق ومصالحه العليا».بُعَيد اعتذاره تم تكليف رئيس #جهاز_المخابرات العراقي #مصطفى_الكاظمي برئاسة الحكومة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية…

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