الحشد الشعبي يتبرع بمستشفى ميداني سعة 50 سريرا جنوب ذي قار

2020/04/09 | 18:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]أعلن قائممقام سوق الشيوخ حسين فرج، الخميس، البدء باعمال المستشفى المتنقل الذي تبرع به الحشد الشعبي لمعالجة المصابين بوباء كورونا المستجد.

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