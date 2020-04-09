إئتلاف النصر يصدر بيانا حول تكليف الكاظمي لرئاسة الحكومة

2020/04/09 | 18:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ بغداد اكد إئتلاف النصر مجددا حرصه في التوصل إلى تفاهمات وتوافقات وطنية لتسهيل مسارات تشكيل حكومة جديدة بعيداً عن أية وصاية خارجية لتحقيق طموحات المواطن العراقي.وذكر الائتلاف في بيان ان: كل مشاركات الائتلاف بالحوارات كانت تأتي للتأكيد على المسارات الصحيحة لحل الازمة وايجاد سبل تشكيل حكومة ناجحة تحظى بدعم الشعب العراقي في ظل الظروف الصعبة المحلية والدولية الحالية.واضاف : لقد التزم ائتلاف النصر بالسياقات القانونية والدستورية وشارك في آليات انضاج الحوار والتفاهم وأبداء الرأي والنصيحة والمشورة للمكلفين وفقا للاسس الدستورية والقواعد الوطنية.

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