2020/04/09 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_خطيب #في_ذكرى_مجزرة_دير_ياسين⁦لماذا تَصْفَر الوجوهُ عندما يلتقون ؟ويخاوفون التحديقَ في العيون ؟لماذا وجوهُ الصبايا كالشمع ولماذا ترتعش البطون ؟لماذا مدينتكم فارغة عند المساء؟لماذا الجنود يقومون بتطويق الطريق!!!!لماذا تطرق البوابات بقوة ؟لماذا يتم دفعهم على طول الشوارع السوداء ؟نوافذ عمياء وأبواب صماء !!تديرها الريح الشرقية كيفما تشاء وتحرق الآباء......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سمير_خطيب - سمير خطيب - في ذكرى مجزرة دير ياسين 09/04/1948) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سمير_خطيب - سمير خطيب - في ذكرى مجزرة دير ياسين 09/04/1948) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).