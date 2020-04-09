الحكومة تفعل صندوق التقاعد باقليم كوردستان بفتح حساب خاص

2020/04/09 | 18:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن جملة من القرارات التي من شأنها التعجيل بتنفيذ قانون الاصلاح الذي اقرته حكومة الاقليم، مشيرة الى من بين اهم القرارات تفعيل صندوق تقاعد اقليم كوردستان وفتح حساب مصرفي خاص به واستحداث مديرية تقاعد وحيدة تمثل الجميع.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، ان مجلس الوزارة عقد اليوم بحضور جميع اعضائه اجتماعه الاعتيادي الرابع باشراف الوزير اوات الشيخ جناب بصيغة الاتصال المباشر (اونلاين).

واشار البيان الى انه في بداية الاجتماع اشاد الوزير جناب بفريق الوزارة الذين جنبا الى جنب مع وزارات الصحة والداخلية والبيشمركة وقوات الاسايش استمروا في الدوام وتمشية اعمال الوزارة بافضل شكل، متطرقا الى مضمون اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ قانون الاصلاح في مجلس الوزراء الذي بعد ان تمت المصادقة عليه تم انجاز النظام الداخلي لقانون الاصلاح.

واضاف البيان انه على ضوء تعليمات اللجنة العليا لتنفيذ قانون الاصلاح اصدر وزير المالية والاقتصاد عددا من القرارات منها تفعيل صندوق تقاعد اقليم كوردستان وفتح حساب مصرفي خاص بهذا الصندوق، وكذلك تكليف المديرية العامة للتقاعد لاعداد الهيكلية الجديدة للمديرية العامة للتقاعد التي ستصبح المديرية العامة الوحيدة للمتقاعدين في الاقليم بحيث يضم (المدني والعسكري وقوات الاسايش والشرطة المحلية والوحدات غير المنظمة للبيشمركة).

كما قرر تكليف المديرية العامة للحسابات للتنسيق مع وزارة البيشمركة لتقوم بالخطوات اللازمة بهدف توحيد وتنظيم الوحدات الحسابية لقوات البيشمركة، مضيفا انه قرر الالتزام بالية مناسبة لرفع العراقيل امام فتح رقم شخصي لجميع الذين يتسلمون الرواتب من الحكومة.

ومن جملة القرارات ايضا اعداد الاجراءات القانونية والادارية لاستعادة القروض التجارية، وكذلك تقرر القيام بالتنسيق التام بين اللجنة العليا التابعة للوزارة الخاصة قانون الاصلاح مع جميع الوزارات المعنية من اجل الاسراع بتنفيذ القانون.

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