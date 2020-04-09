حركة البشائر: نحرص على إبعاد العراق عن دائرة الصراعات الاقليمية والدولية

2020/04/09 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أكدت حركة البشائر الشبابية، الخميس، حرصها على إبعاد العراق عن دائرة الصراعات الاقليمية والدولية، وبناء دولة تليق بتضحيات العراقيين وصبرهم الطويل في سبيل اختيار نظامهم السياسي الذي يحمي حقوقهم الدستورية والشرعية.

وقالت الحركة في بيان، "قبلَ بضعِ سنواتٍ من الآن تظافرت جهودُ مجموعةٍ خيّرةٍ من الشبابِ المخلص المؤمن بالعراق وبشعبه، والحريص على حاضره ومستقبله، فبادروا الى تأسيس كيانٍ سياسيٍّ اجتماعيٍّ يعبرُ عن طموحاتهم وتطلعاتهم بعراقٍ حرٍّ كريمٍ وسيّدٍ في محيطِه الإقليمي والدولي على حدٍّ سواء".

وأضافت، "تمخضت تلك الجهودُ عن تأسيسِ (حركة البشائر الشبابية) ، على أسُسٍ متينة ورؤيةٍ عميقة، تستحضر تأريخَ العراق الموغل بالقِدم، والمتشبّع بقيمِ العلمِ والتحضرِ والعطاء، مسترشدين بتعاليم الدين الحنيف وسيرةِ النبي الأكرم (ص) وأهلِ بيتهِ الأبرار (عليهم السلام) ، متطلعين الى المستقبل المرجوِّ بهمةٍ لا تلين وعزيمةٍ لا تنكسر".

وتابعت، "وقد صادفت ذكرى التأسيس هذه السنة مع عددٍ من المناسبات المهمة والمعتبرة في حياة ووجدان شعبنا الكريم، أولُها المناسبة المتجددة للولادة المباركة للامام الثاني عشر من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، جعلنا اللهُ جميعاً من أنصارهِ وأعوانه ، وممن يحملون الخيرَ ونورَ الإيمان والهداية للبشرية جمعاء بين يديه عجل الله تعالى فرجه الشريف ، وكذلك تصادف الذكرى المزدوجة لاستشهاد المفكر العظيم والمرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر واخته العلوية الطاهرة بنت الهدى (رضوان الله تعالى عليهما) ، مع ذكرى السقوط المُهين لقاتلهما المجرم وحزبه اللئيم بتاريخ (9/ 4/ 2003)".

وبينت "كما أن ذكرى تأسيس حركة البشائر تأتي هذه المرة في أجواء مربكةٍ ومصاعبَ جمةٍ يعيشها أبناءُ شعبنا العراقي العزيز ومعظم شعوب العالم، نتيجة أزمة تفشي وباء كورونا المستجد، والتي أدّت الى تعطيلِ الحياة العامة، ومفاقمةِ صعوبةِ العيش بالنسبةِ للعاملين والكادحين والمعدمين ، لذا وتضامناً مع عموم شعبنا الكريم المعطاء فقد ارتأينا إلغاءَ احتفالنا المركزي وجميعَ نشاطاتنا بهذا الشأن، وتحويل المبالغ المخصصة لذلك، مع الجهود الجبارة لشبابنا الواعي والغيور للمساهمة بإغاثةِ وإعانةِ من يحتاج المعونة لنتجاوز هذه الازمة جميعاً كما تجاوزناها سابقاً بقوةٍ واقتدار".

وذكرت، "كما لا يفوتنا بهذه المناسبة دعوة القوى السياسية العراقية عموماً للاسراع بتشكيلِ حكومةٍ وطنيةٍ تأخذُ على عاتقها تلبيةَ المطالب المشروعة للمتظاهرين والمحتجين، بإصدار قراراتٍ جريئةٍ ومواقف شجاعة تضع مصلحةَ العراق العليا في المقدمة، بعيداً عن المصالح الفئوية الضيقة، وتحرص على إبعاد العراق عن دائرة الصراعات الاقليمية والدولية، وبناء دولة تليق بتضحيات العراقيين وصبرهم الطويل في سبيل اختيار نظامهم السياسي الذي يحمي حقوقهم الدستورية والشرعية ويذود عن وطنهم وهويتهم وعقيدتهم، ووتبنى مسارات جديدة للعملية السياسية تأخذ بنظر الاعتبار جميع التحديات المحيطة، والفرص الممكنة، ووضع الخطط البديلة، التي تبعث على تعزيز ثقة المواطنين وإنعاش آمالهم وتشعرُهم بالجديةَ والإهتمام".

وقالت، "كما لا يفوتُنا التذكير والاشادة بالمواقف النبيلة والتضحيات الجسيمة التي يقدمها أخواتُنا وإخواننا الشجعان العاملين في القطاع الصحي، لمكافحة هذا الوباء ذوداً عن إخوانهم ومواطنيهم، والى جانبهم إخوانهم في القوات الامنية الشجاعة الساهرة على أمن الوطن والمواطن بجميع الحالات والظروف".

بغداد اليوم _ متابعة

كشف مدير صحة الكرخ في بغداد، تسجيل دائرته إصابة شيخ جامع ومؤذنه بفيروس كورونا، وفيما بين أن الرجلين حضرا مناسبة دينية مكتظة بالمشاركين، أكد إجراء 200 مسح تحليلي لمشتبه بهم على اثر هذا الحضور خشية اصابتهم بكورونا.

بغداد اليوم - ذي قار

سجلت محافظة ذي قار، الخميس، 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار عبد الحسين الجابري في بيان، ان "نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل

بغداد اليوم - متابعة

قال وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن "أوبك+" وغيرها من الدول يمكنها خفض إنتاج النفط "بسهولة" بمقدار 10 ملايين برميل يومياً.

وأضاف برويليت لشبكة "CNBC"

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