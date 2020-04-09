بالارقام.. إنخفاض في القيمة السوقية للاعبي ريال مدريد بعد أزمة كورونا

2020/04/09 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

انخفضت أسعار اللاعبين بشكل ملحوظ في الأيام الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد التي شلت حركة ك...





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