لأول مرة.. وزير الدفاع يكشف عدد المنتسبين المصابين بكورونا ويوضح بشأن حظر التجوال

2020/04/09 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الدفاع، نجاح االشمري، الخميس (09 نيسان 2020)، عدد المنتسبين المصابين بفيروس كورونا في ال...





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