2020/04/09 | 18:58 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حسين تقريباً حتى نفهم الي صار بعد ٢٠٠٣/٤/٩ لازم نرجع للي كان يصير قبل ٢٠٠٣..
نهاية السبعينيات، كان الاقتصاد العراقي من ضمن أقوى اقتصادات الشرق الأوسط، وفي بعض التقديرات: أقواها..
بعد زيادة السيطرة على النفط العراقي، وتطوير القطّاع الصناعي والزراعي ووضع خطط للتنمية في السنوات التي سبقت السبعينيات في العراق بحيث شهد العراق حينها طفرة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حتى نفهم الي صار بعد ٢٠٠٣/٤/٩) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نهاية السبعينيات، كان الاقتصاد العراقي من ضمن أقوى اقتصادات الشرق الأوسط، وفي بعض التقديرات: أقواها..
بعد زيادة السيطرة على النفط العراقي، وتطوير القطّاع الصناعي والزراعي ووضع خطط للتنمية في السنوات التي سبقت السبعينيات في العراق بحيث شهد العراق حينها طفرة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حتى نفهم الي صار بعد ٢٠٠٣/٤/٩) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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