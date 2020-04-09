حتى نفهم الي صار بعد ٢٠٠٣/٤/٩


حتى نفهم الي صار بعد ٢٠٠٣/٤/٩
2020/04/09 | 18:58 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حسين تقريباً حتى نفهم الي صار بعد ٢٠٠٣/٤/٩ لازم نرجع للي كان يصير قبل ٢٠٠٣..

نهاية السبعينيات، كان الاقتصاد العراقي من ضمن أقوى اقتصادات الشرق الأوسط، وفي بعض التقديرات: أقواها..

بعد زيادة السيطرة على النفط العراقي، وتطوير القطّاع الصناعي والزراعي ووضع خطط للتنمية في السنوات التي سبقت السبعينيات في العراق بحيث شهد العراق حينها طفرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حتى نفهم الي صار بعد ٢٠٠٣/٤/٩) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حتى نفهم الي صار بعد ٢٠٠٣/٤/٩) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).

واصل القراءة على يس عراق
Sponsored Links