2020/04/09 | 18:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين تقريباً حتى نفهم الي صار بعد ٢٠٠٣/٤/٩ لازم نرجع للي كان يصير قبل ٢٠٠٣..نهاية السبعينيات، كان الاقتصاد العراقي من ضمن أقوى اقتصادات الشرق الأوسط، وفي بعض التقديرات: أقواها..بعد زيادة السيطرة على النفط العراقي، وتطوير القطّاع الصناعي والزراعي ووضع خطط للتنمية في السنوات التي سبقت السبعينيات في العراق بحيث شهد العراق حينها طفرة […]

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