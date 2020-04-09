بالصور..شركات الانترنت تشارك في تعفير “القضاء الموبوء بكورونا”

2020/04/09 | 18:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت شركات الانترنت العراقية، اليوم الخميس، مساهمتها في دعم حملات التعفير لأحد اقضية محافظة النجف.وذكر رئيس الجهاز التنفيذي في هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي في تغريدة على تويتر انه “بعد ان اشيع بانها منطقة موبوءة، نفذت هيئة الاعلام والاتصالات حملة تعفير في قضاء المشخاب بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي وشركتي ايرث […]

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