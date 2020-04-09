ابراهيموفتش يتحدى كورونا في السويد

2020/04/09 | 19:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يحافظ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي، على جاهزيته البدنية خلال فترة توقف الدوري الإيطالي من خلال خوض تدريبات مع فريق هاماربي.

ويتدرب زلاتان مع هاماربي أحد أندية دوري الدرجة الأولى السويدي الذي يملك فيه أسهم كبيرة.

ونشرت صحيفة "إكسبريسين" السويدية مقطع فيديو لإبراهيموفيتش يتدرب مع هاماربي في ستوكهولم وأكد رئيس النادي ريتشارد فون يوكسكول لإذاعة "اس في تي" إن اللاعب طلب الانضمام للتدريبات.

ولم تتضح بعد طول الفترة التي سيقضيها إبراهيموفيتش مع هاماربي.

وكان إبراهيموفيتش عاد للسويد في آذار/مارس الماضي، عندما توقف الدوري الإيطالي ولم يُحدد موعدا لاستئنافه.

وتعد القيود المفروضة في السويد بسبب فيروس كورونا أقل من دول أوروبية أخرى، حيث يسمح إقامة تدريبات الكرة ولكن لا تقام المباريات.

وأشعل إبراهيموفيتش 38 عاما غضب جماهير مالمو، ناديه الأصلي، وذلك بعدما قام اللاعب بشراء 25 % من أسهم هاماربي العام الماضي.

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