عاجل: فرنسا تضاعف قيمة خطة الطوارئ إلى 100 مليار يورو لمواجهة كورونا

2020/04/09 | 19:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، عن مضاعفة قيمة خطة الطوارئ إلى 100 مليار يورو لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز في خبر عاجل لها.

من ناحية آخرى اعتقلت الشرطة الفرنسية، مخالفى حظر التجول في مدينة نيس جنوبي فرنسا، لمواجهة انتشار فيروس كورونا وفرضت السلطات الفرنسية، حظر التجول في المدينة.

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