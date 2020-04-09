كندا: تسجيل 461 حالة وفاة بفيروس كورونا و 19774 إصابة

2020/04/09 | 19:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت قناة سكاي نيوز في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، تسجيل 461 حالة وفاة بفيروس كورونا في كندا، والإصابات تصل إلى 19774 حالة.

من جهة أخرى قال مسؤولون في قطاع الصحة اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات في كندا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد قد تصل في النهاية إلى 22 ألفا، بينما خسر اقتصاد البلاد رقما قياسيا من الوظائف بلغ مليون وظيفة.

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