2020/04/09 | 19:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز قيادة شرطة كربلاء المقدسة من قتل ما يقارب 30 حيوان مفترس ( خنازير ) في منطقة الوند في قضاء الحسينية ، وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة وتلقته وكالة صدى “: بعد أن ناشد الاهالي محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي وقائد الشرطة اللواء احمد علي زويني لإنقاذهم من وجود حيوانات مفترسة تشكل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تنفذ حملة لقتل 30 حيوان مفترس) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تنفذ حملة لقتل 30 حيوان مفترس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).