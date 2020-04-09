اسعار النفط ترتفع والنقد الدولي تلخص أزمة كورونا:العالم لم يمر بهذا منذ قرن!

2020/04/09 | 19:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قفزت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 10%، بعد تسريبات قالت إن موسكو والرياض اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط، فيما قال صندوق النقد العالمي في أحدث تقييماته ان أزمة وباء كورونا أحدثت ضرراً هائلاً لم يسبق للأقتصاد العالمي ان مر به منذ مئة عام.وبحلول ما بعد الظهر، […]

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