وزير الدفاع العراقي يكشف عدد المنتسبين المصابين بفيروس كورونا

2020/04/09 | 19:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشف وزير الدفاع، نجاح االشمري، اليوم الخميس، عدد المنتسبين المصابين بفيروس كورونا في الوزارة، فيما بين أن حظر التجوال الحاصل، حظر صحي، لا علاقة له بالوضع الامني.وقال الشمري في لقاء متلفز تابعته “العهد نيوز” إن “هناك 4 إصابات بفيروس كورونا في صفوف قوات الجيش تتلقى العلاج في المستشفيات، ولا توجد اي […]

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