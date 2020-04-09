2020/04/09 | 19:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط بشأن اجتماع أوبك: هناك مؤشرات إيجابية للتوصل إلى اتفاق مقبول) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط بشأن اجتماع أوبك: هناك مؤشرات إيجابية للتوصل إلى اتفاق مقبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).