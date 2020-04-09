وزارة النفط لـ

2020/04/09 | 19:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حازم محمد حبيب

توقعت وزارة النفط اليوم الخميس، نجاح اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين المتحالفين معها من خارجها بما فيهم روسيا، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح خاص لـ"الصباح": ان العراق وعبر وزارة بذل الجهود الكبيرة في التواصل مع كبار منتجي النفط في العالم ودول أوبك والخلفاء معها للتوصل الى اتفاقات من شأنها ان تسهم بتعافي أسعار النفط بعد الكساد الذي يشهده العالم بسبب تفشي وباء كورونا، مبينا ان الاجتماع المزمع عقده اليوم سيناقش تداعيات وتأثيرات انخفاض اسعار النفط على اقتصاد تلك البلدان.

وتابع: ان دول أوبك والمتحالفين معها من خارج المنظمة ستناقش آليات تخفيض معدلات انتاج النفط واعادة التوازن للسوق النفطية.

واضاف المتحدث باسم الوزارة ان العراق سينظر الى ما يخرج به الاجتماع لكي يمارس دوره في تقريب وجهات النظر لاتفاق واقعي يعيد التوازن التدريجي واستقرار السوق، وبالتالي ينعكس ايجابا على اسعار النفط، ومن المتوقع أن يكون الاجتماع أكثر نجاحاً في الاتفاق على تمديد خفض الإمدادات.

وبين جهاد ان "الطاقة المتاحة للإنتاج تقدر بنحو 5 ملايين برميل، وان إنتاج العراق وبحسب الالتزام باتفاق (أوبك + ) بلغ 4 ملايين و500 ألف برميل، أما الصادرات فإنها تتراوح ما بين 3 ملايين و300 ألف برميل الى 3 ملايين و500 ألف برميل".

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