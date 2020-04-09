متحديا كورونا.. موظف خدمة يقطع عشرات الكيلومترات سيرا على الاقدام للوصول لمحل عمله

2020/04/09 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

نشرت دائرة صحة بغداد/ الرضافة، اليوم الخميس، قصة احد عمال النظافة الذي فضل المسير يومياً عشرات ال...





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