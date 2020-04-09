العراق يحدد موقفه من الاتفاق الروسي – السعودي المرتقب لخفض انتاج النفط

2020/04/09 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أيد وزير النفط، ثامر الغضبان، اليوم الخميس، الاتفاق الروسي – السعودي المرتقب لخفض ان...





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