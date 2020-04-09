2020/04/09 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أيد وزير النفط، ثامر الغضبان، اليوم الخميس، الاتفاق الروسي – السعودي المرتقب لخفض ان...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العراق يحدد موقفه من الاتفاق الروسي – السعودي المرتقب لخفض انتاج النفط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ متابعة
أيد وزير النفط، ثامر الغضبان، اليوم الخميس، الاتفاق الروسي – السعودي المرتقب لخفض ان...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العراق يحدد موقفه من الاتفاق الروسي – السعودي المرتقب لخفض انتاج النفط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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