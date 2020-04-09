علا_شيب_الدين - علا شيب الدين - الصورة والنَّص

2020/04/09 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علا_شيب_الدين ذات نقاش، قال لي أحد المحرِّرين في أحد المنابر الثقافية: “إن اختيار صورة للنص، لَهُو أصعب بكثير من تحرير النص نفسه”.الصورة التي قد تخضع إلى حد كبير، لمزاج المحرِّر أو قراءته الخاصة للنص وتأويله الذاتيّ.هكذا، يمكن أن يدور النص في قوقعة صورةٍ هي أصلًا لا شأن لها بموضوع النص، وأحيانًا قد تفوق شهرة الصورة وقدرتها على التأثير العام النصَّ نفسه، فتصبح كمثل عملاق يمسك النص بقبضته، أو يحيله إلى محض ظلٍّ......

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