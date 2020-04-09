دلور_ميقري - دلور ميقري - أنا الموتُ

2020/04/09 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري طوالَ أيام فتك الوباءُ بالبلدة، فأهلك معظمَ سكانها.أخبارُ النواحي الأخرى، أينَ سارت أسرة النبيل إلى إحداها قبل استفحال الجائحة، لم تعُد تصله إن كانت خيراً أو شراً.لقد التزمَ منذ رحيل أسرته حجرةَ المكتبة، يُطالع فيها مجلداتِ التاريخ بعدة لغات.من خلالها، كان يأمل بمعرفة كيفية مواجهة البشر للطاعون وما لو كان ثمة حلٌ سحريّ، أو إلهيّ، للإفلات من شباكه المهلكة.وهوَ ذا يرسمُ ابتسامةَ ظفرٍ على شفتيه ا......

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