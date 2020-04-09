خاص لـ”العهد نيوز”.. عودة العوائل العالقة بالمحافظات الشمالية الى صلاح الدين والاهالي يطالبون بخضوعهم للحجر الصحي

2020/04/09 | 19:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين افاد مراسل “العهد نيوز” في صلاح الدين، اليوم الخميس، عن عودة الكثير من العوائل العالقة في محافظات اربيل وكركوك والسليمانية الى صلاح الدين بعد موافقة خلية الازمة.وقال مراسلنا الى انه ، رغم تنفيذ كافة الاجراءات الصحية للتأكد من سلامة العائدين من فايروس كورونا لكن هذا امر اثار غضب اهالي صلاح […]

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