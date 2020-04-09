إيران تعلن موقفها الرسمي من تكليف مصطفى الكاظمي

2020/04/09 | 19:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، موقفها من تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وقالت قناة “الميادين” في خبر عاجل، إن “وزارة الخارجية الإيرانية ترحب بتكليف مصطفى عبد اللطيف الكاظمي بتأليف الحكومة العراقية”.وأضافت، أن “الخارجية الإيرانية تجدد استعدادها الكامل للتعاون مع الحكومة العراقية من أجل التغلب على مشاكل البلاد”.وكلف رئيس […]

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