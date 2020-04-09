عمليات تزوير كبيرة في المانيا بحجة كورونا

2020/04/09 | 20:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين-(أ ف ب) – قررت أكبر ولاية ألمانية الخميس تعليق دفع مساعدات طارئة للشركات المتضررة جراء تبعات تفشي فيروس كورونا في البلاد بسبب رصد عمليات تزوير واسعة.وأشارت سلطات ولاية شمال الراين – وستفاليا في غرب ألمانيا إلى أنها وبعد تلقيها “معلومات عن وجود مواقع إلكترونية وهمية مدرجة على نتائج محركات البحث”، قررت “التعليق الموقت” […]

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