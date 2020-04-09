2020/04/09 | 20:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – تبحث الحكومة البريطانية الخميس تمديد الحجر في غياب رئيسها بوريس جونسون الذي لا يزال في العناية الطبية المركزة نتيجة إصابته بكورونا المستجد، وذلك رغم “تحسن” وضعه الصحي.وتسبب إدخال بوريس جونسون (55 عاما) المستشفى بحرمان الحكومة من قائدها القوي في وقت تقف المملكة المتحدة في عين عاصفة فيروس كورونا المستجد، وتسجل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة البريطانية تبحث تمديد الحجر في ظل وجود رئيسها في العناية المركزة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة البريطانية تبحث تمديد الحجر في ظل وجود رئيسها في العناية المركزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).