أياد علاوي: منذ شهرين اتفقت مع البارزاني على مفاتحة القوى السياسية بتكليف الكاظمي

2020/04/09 | 20:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، عن اتفاقه مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني على طرح اسم مصطفى الكاظمي لتولي رئاسة الحكومة.

وقال علاوي، في تغريدة عبر “تويتر” منذ أكثر من شهرين اتفقت مع البارزاني على مفاتحة القوى السياسية لطرح اسم الكاظمي لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة المؤقتة‏وأضاف، أن وبعد ضياع كل ذلك الوقت، ادعو المكلف الكاظمي لإشراك الاتحادات والنقابات والمتظاهرين السلميين، ومن الواجب والضروري على القوى السياسية تسهيل مهمته.

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