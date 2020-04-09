السليمانية تحذر من العودة لنقطة الصفر في مواجهة كورونا

2020/04/09 | 20:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت مديرية الصحة في محافظة السليمانية، على ضرورة استمرار إجراءات حظر التجوال لضمان عدم انتشار فيروس كورونا.

وأكد مدير صحة المحافظة صباح هورامي في تصريح، ان استمرار التدابير المشددة الحالية، سيؤدي الى تحقيق نتائج جيدة في الوقاية من العدوى، فيما سيعيد أي تساهل في تطبيق الحظر، او عدم الالتزام بالتعليمات، الأمور الى نقطة الصفر على حد تعبيره.

من جهة أخرى أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، تسجيل إصابتين فقط منذ يوم امس ، إحداها في أربيل والأخرى في حلبجة، وانخفاض عدد الخاضعين للحجر الصحي الى الف وخمسمائة وثلاثة وثلاثين مريضا، من أصل ستة آلاف وثمانمائة وتسع عشرة حالة، إضافة الى تعافي مئة وخمسة وثلاثين من المصابين بعدوى الفيروس.

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