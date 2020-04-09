محذراً من كارثة بسبب كورونا… الشهابي يطالب بفتح جزئي للأسواق

2020/04/09 | 20:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية “فارس الشهابي” من كارثة اقتصادية مقبلة بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، كما طالب بفتح جزئي للأسواق لتحريكها.وقال الشهابي في تصريح لموقع (الوطن) إن «الصناعة السورية تأثرت بشكل…

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