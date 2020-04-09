أتعرفين ما “الانتخابات المبكرة” يا صفيّة؟

2020/04/09 | 20:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرزت تظاهرات “أكتوبر” واقعاً جديداً، غريباً ومؤلماَ، لم يكن بحسبان أي حزب سياسي يشترك بحكم عراق ما بعد 2003، كما أن مطالبها الواعية التي حملتها وضحّت لأجلها بمئات القتلى وآلاف الجرحى، ناهيك عن الاختطاف والتسقيط،…

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