مدير صندوق الثروة الروسي: روسيا والسعودية تغلبتا على خلافاتهما بخصوص خفض إنتاج النفط

2020/04/09 | 20:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مدير صندوق الثروة الروسي إن روسيا والسعودية تغلبتا على خلافاتهما التي كانت تحول دون خفض كبير لإنتاج النفط من أجل دعم أسعار الخام المنكوبة جراء أزمة فيروس كورونا.

وقال كيريل دميترييف، وهو أيضا من كبار مفاوضي النفط الروس، في تصريحات لرويترز إن خطوات خفض إنتاج الخام تتطلب دعم أوبك+، وهو تحالف يضم السعودية وروسيا، جنبا إلى جنب مع المنتجين الآخرين غير الأعضاء في المجموعة غير الرسمية.

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