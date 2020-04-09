اللواء 37 بالحشد يعفر منطقة ما بين الحرمين في كربلاء

2020/04/09 | 20:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام اللواء 37 في الحشد الشعبي، الخميس، بتعفير منطقة ما بين الحرمين الشريفين للامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام) بمناسبة النصف من شعبان.

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