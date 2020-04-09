الحشد الشعبي يلقي القبض على قيادي بـ”داعش” غرب الانبار

2020/04/09 | 20:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قيادة عمليات الانبار للحشد من القاء القبض على قيادي بارز بتنظيم “داعش” الإرهابي ضمن عملية ابطال النصر الثانية التي انطلقت اليوم غرب محافظة الانبار.وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إنه “وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنا من اعتقال قيادي كبير في منطقة ماتسمى ولاية

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