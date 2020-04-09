الصحة تعلن الموقف الوبائي: 30 اصابة جديدة..و”صفر” وفيات

2020/04/09 | 20:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفييروس كورونا المستجد في العراق.وقال بيان اطلعت عليه “يس عراق”، “تم فحص ٢٠٥٢ نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال ٢٤ ساعة الماضية؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة ٣٠٤٦٦”.عدد الإصابات التي سجلت في […]

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