الفيفا يصدر تصنيفه الشهري لمنتخبات العالم بكرة القدم،،تعرف على مركز العراق

2020/04/09 | 20:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن تصنيفه الشهري لمنتخبات العالم بكرة القدم.وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي، وأطلعت عليه “يس عراق”، ان “الإجراءات المستمرة لمكافحة انتشار Covid-19 “كورونا”، أدت الى تأجيل مسابقات كرة القدم في وقت متأخر، وبالتالي ، حركة في أحدث تصنيف”.واضاف البيان انه “تم […]

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