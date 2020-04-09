وفاة 799 مصاب بكورونا في نيويورك خلال 24 ساعة

2020/04/09 | 20:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم الخميس، أن الولاية سجلت رقماً قياسياً آخر لعدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث توفي 799 شخصا خلال الـ24 الساعة الماضية.وقال كومو في مؤتمر صحفي إن "عدد القتلى في تزايد.فقدنا 799 أمس"، مشيرا إلى أن هذا الرقم قابل للزيادة.ووفقا للبيانات الأخيرة، حتى 8 نيسان، فقد توفي 779 شخصا، بينما في 6 نيسان 731 شخصا وفي 5 نيسان 599 شخصا في ولاية نيويورك وحدها.وأفادت دراسة أجريت مؤخرا، بأن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لوباء "كوفيد - 19" في نيويورك، جاءت من أوروبا وليس من آسيا.يذكر أنه وفقا لأحدث البيانات الواردة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد تم الكشف عن 432.132 حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة الأمريكية و14.817 وفاة، في حين تعافى ما يقرب من 24 ألفًا، معظم الوفيات بالفيروس كانت في مدينة نيويورك - 4571 شخصا.

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