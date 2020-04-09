صحة واسط تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/09 | 20:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة وسط جنوبي العراق يوم الخميس تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت صحة بابل في بيان مقتضب ورد لشفق نيوز، إنها تعلن تسجل ثماني حالات جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات الراقدة في الحجر تسع حالات.

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