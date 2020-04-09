العراق يسجل 30 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/09 | 20:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة يوم الخميس الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفييروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه تم فحص ٢٠٥٢ نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال ٢٤ ساعة الماضية؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة: (٣٠٤٦٦).

واوضحت الوزارة ان عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا لهذا اليوم : (٣٠) اصابة موزعة كالاتي:

بغداد / الرصافة ٨

بغداد / الكرخ ١

بغداد / مدينة الطب ٣

النجف الأشرف ١

السليمانية ١

أربيل ١

كربلاء ١

كركوك ١

ذي قار ٢

البصرة ٨

واسط ١

ديالى ٢

ونوه البيان الى ان الوفيات : لا توجد ، والشفاء: ٤٤ حالة، وكما يأتي:

الكرخ ٢

مدينة الطب ٢

النجف ١٤

اربيل ٦

كربلاء ١٢

ذي قار ٢

البصرة ٦

واشار البيان الى ان مجموع الأصابات : ١٢٣٢، مجموع الوفيات: ٦٩، مجموع حالات الشفاء: ٤٩٦.

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