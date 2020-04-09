اللجنة العليا لجائحة كورونا توافق على دخول الدبلوماسيين والعاملين الى العراق بشرط وحيد

2020/04/09 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فايروس كورونا في جلستها الثالثة المنعقدة بتاریخ 7/4/2020 الموافقة على دخول الفئات القادمة إلى العراق

وجاء قرار اللجنة، وفق بيان اصدرته اليوم الخميس، وتلقته (بغداد اليوم)، وفق الضوابط المثبتة في أدناه بحسب الآتي:

1.



الدبلوماسيون والعـاملون في السفارات ، يفضل تقديم شهادة صحية تؤكد خلوهم من فايروس كورونا، على أن يبقى داخل مبنى السفارة أو السكن لمدة اسبوعين.

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عمال الشركات العاملة في العراق لضمان عدم توقـف عمل المشـاريع، ويكون دخولهم، وفق الآلية التي تنص على ( إحضار كتاب من الوزارة التي تعمل معها الشركة) و يتم حجر جميع الوافدين في مكان يخصص من الشركة، ويتابع من الجهات الصحية العراقية لمدة اسبوعين وفي حالة وجود أعراض أو علامـات إصابة بفايروس کورونا للفئات المذكورة آنفا يتم عزلهم وإدخالهم المستشفى لإكمال الإجراءات الطبية اللازمة"، وفقا للبيان الصادر.

بغداد اليوم - بغداد

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وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفييروس كور

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اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الخميس (09 نيسان 2020)، وصول جهاز فحص المصابين بفيروس كورونا إلى المحافظة هذا اليوم، مبينا ان الجهاز سيدخل حيز التشغيل خلال الساعات المقبلة فيما اشار الى ان الانخفاض المستمر بمعدل الاصابات

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، قيام فريق بحثي في جامعة سامراء من تصنيع جهاز تعقيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت دائرة العلاقات والاعلام بالوزارة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أ

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