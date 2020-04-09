الصحة العراقية تسجل انخفاضاً كبيراً باعداد الاصابات اليومية بفيروس كورونا

2020/04/09 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية ، الخميس 9 نيسان 2020، تسجيل انخفاض كبير باعداد المصابين بكورونا اليوم...





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