خبران ’’مبشران’’ من محافظة عراقية بشأن معدلات الاصابة بكورونا وحظر التجوال

2020/04/09 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الخميس (09 نيسان 2020)، وصول جهاز فحص المصابين بفيروس كورون...





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