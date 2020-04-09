2020/04/09 | 20:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي للعهد: خطاب الشيخ الخزعلي يعد من ثوابت كتلة الصادقون ولايمكن خرقه لاسيما اخراج القوات الاجنبية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي للعهد: خطاب الشيخ الخزعلي يعد من ثوابت كتلة الصادقون ولايمكن خرقه لاسيما اخراج القوات الاجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).