2020/04/09 | 20:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل 891 وفاة على الأقل بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.كما أعلنت وزارة الصحة الوطنية في إنجلترا اليوم الخميس، عن تسجيل 765 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا، لتبلغ حصيلة الضحايا 7248 حالة وفاة.وفي ويلز، أعلنت وكالة الصحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال اليوم.. 900 حالة وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال اليوم.. 900 حالة وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).