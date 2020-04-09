2020/04/09 | 20:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قرار الحكومة السورية، بيع الخبز عبر “البطاقة الذكية” قلق عدد من الأسر، إذ أن الشركة المشغلة لـ “البطاقة الذكية” أغلقت أبوابها، قبل استكمال تسجيل جميع الأفراد.ولم تستطع أسر في #السويداء استكمال تعديل البيانات…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السويداء… البطاقة الذكية تهدد بحرمان مواطنيين من رغيف الخبز) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السويداء… البطاقة الذكية تهدد بحرمان مواطنيين من رغيف الخبز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).