وزارة الصحة تعلن تسجيل 30 اصابة و 44 حالة شفاء من فيروس كورونا

2020/04/09 | 20:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن تسجيل 30 اصابة جديدة بفيروس كورونا و44 حالة شفاء من الفيروس في عموم محافظات العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، “تم فحص ٢٠٥٢ نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال ٢٤ ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة: (٣٠٤٦٦)”.وأوضحت، أن “عدد

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