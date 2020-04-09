لا تشتري كمامة جديدة.. هذه 4 خيارات لاستخدامها مجدداً

2020/04/09 | 20:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ارتفعت اسعار الكمامات الطبية المستخدمة في العالم، وبينما كابدت دول عدة مصاعب عدة لتوفيرها بشكل مباشر لمواطنيها صارت الحاجة ملحة للكمامة كأول خطوط الدفاع في الوقاية من عدوى وباء كورونا.تقول دوريات طبية ان من الضروري استخدام الكمامات خارج المنزل، لكن ترد الكثير من التساؤلات حول مدة استخدام الكمامات ذات الجودة […]

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