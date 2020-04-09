انهيار اقتصادي يتربص بالعالم جراء كورونا وبحث عن استجابات منسقة للأزمة

2020/04/09 | 20:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل-(أ ف ب) – يبذل قادة العالم الخميس قصارى جهدهم لتجاوز انقساماتهم من أجل التوصل لاستجابات منسقة حيال أزمة وباء كوفيد-19، الذي تجاوزت حصيلة وفياته الـ90 ألف شخص والذي يهدد العالم بانهيار اقتصادي غير مسبوق.وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الخميس إن كوفيد-19 سيتسبب ب”أسوأ العواقب الاقتصادية منذ الكساد الكبير” عام 1929.وفي حين […]

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