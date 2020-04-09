مقتل 18 عنصراً من الجيش السوري وحلفائه في هجوم لداعش وسط سوريا 

2020/04/09 | 20:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – قُتل 18 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها الخميس خلال اشتباكات مع تنظيم الدولة الاسلامية، الذي شنّ هجوماً مباغتاً على نقاط عسكرية في وسط سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأفاد المرصد عن “اشتباكات عنيفة اندلعت على محاور عدّة في بادية مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، إثر […]

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