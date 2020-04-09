قائمة الحيوانات القابلة للأكل في الصين تستثني الكلاب والهررة

2020/04/09 | 20:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين-(أ ف ب) – استثنيت الهررة والكلاب التي تستخدم أقلية من الصينيين لحومها، للمرة الأولى من قائمة رسمية للحيوانات القابلة للأكل والتي ستشكل محور تشريع من السلطات الصينية.وقد نشرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية هذا النص الذي سيخضع للتداول حتى الثامن من أيار/مايو وهو يحدد قائمة بالحيوانات التي يمكن تربيتها من أجل لحمها وفروها أو […]

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