اللجنة العليا للصحة توافق على دخول الدبلوماسيين والعاملين للعراق

2020/04/09 | 20:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، اليوم الخميس، على دخول الدبلوماسيين والعاملين الى البلاد بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.وذكرت اللجنة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنها “قررت في جلستها الثالثة المنعقدة بتاریخ 7/4/2020 الموافقة على دخول الفئات القادمة إلى العراق على وفق الضوابط المثبتة […]

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